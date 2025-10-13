25-26シーズンでは好調を維持しているクリスタル・パレス。開幕から7試合で勝ち点12を稼ぐ安定感を持っており、黒星は未だ1つ。第6節では優勝候補のリヴァプールに土をつけている。そんな鎌田大地が所属するパレスをけん引しているのが、オーストリア人指揮官のオリヴァー・グラスナー監督。前所属のフランクフルトでは鎌田、そして長谷部誠氏とタッグを組んでおり、21-22シーズンにEL優勝を経験。そして昨年、その実力を買われ、