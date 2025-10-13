インテルやマンチェスター・シティ、ACミラン、リヴァプールなどを渡り歩いた元イタリア代表FWマリオ・バロテッリは新天地を探しているが、まだ見つかっていない。数々の騒ぎを起こし、素行の悪さが何かと問題になってきたバロテッリだが、特別な才能を持つ選手の1人であることは間違いない。そんな同選手はリヴァプール退団後、様々なクラブへの移籍を繰り返し、昨年10月にジェノアへ加入、セリエAへ戻ってきた。再びイタリアでそ