１０月１３日（月）１４日（火）深夜２４時３０分～２夜連続放送！ＭＣはバカリズム！アシスタントは齋藤飛鳥！ずーっと繋がっている不思議な紀行番組が５年の時を経て奇跡の復活！編集の次に番組が放棄したのは“撮影”。街の人たちがスマホリレーで長尺ワンカット撮影！街の魅力を伝えます！