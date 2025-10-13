Kannaが、Sony Music Labelsより新曲「ヤング・ムーヴメント」を10月29日に配信リリースする。 （関連：oops cool、やす子もレコメンドしてバイラル首位“謎のCREW集団”は音楽シーンの台風の目に？） Sony Music Labelsからの第1弾リリースとなる本楽曲は、プロデューサーにシライシ紗トリを迎え、ミクスチャーロック界の大先輩であるFLOWによるTVアニメ『NARUTO -ナルト-』の