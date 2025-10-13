女子ハンドボールです。ブルーサクヤ鹿児島は13日ホームで広島と対戦し、3試合ぶりの勝利をつかみました。（永田莉紗アナウンサー）「選手入場が始まりました。勝利を後押ししようと多くのファンが駆け付けています」ハンドボール、リーグH女子で8位のブルーサクヤ鹿児島は、ホームで6位の広島を迎え撃ちました。前半18分。サイドから飛び出した服部が力強いシュート！