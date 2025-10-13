8月の記録的大雨で被災し、休業していた霧島市の物産館が13日から営業を再開しました。一方、崩落した姶良市の網掛橋はおおむね1か月程度で開通できるようになる見通しが示されました。（仁田尾美菜アナウンサー）「13日から営業を再開した日当山無垢食堂では復興記念イベントが開催されている。地元の特産品が多く並びたくさんの人で賑わっている」営業を再開したのは霧島市のレストラン併設型の物産館「日当山無垢食堂