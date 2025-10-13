殺人などの罪で服役した原口アヤ子さん(98)が裁判のやり直しを求めている大崎事件で、5回目の再審請求に向けて準備を進めている弁護団が原口さんと面会しました。また、面会の後に行われた弁護団や支援者らによる現地調査では、原口さんの長女・京子さんが涙ながらに支援を訴えました。(大崎事件弁護団・鴨志田祐美事務局長)「アヤ子さんこんにちは。もう第5次請求始めるからね。大丈夫？頑張らなきゃね」弁護士の言葉に耳を傾