「私はアルコール依存症者です」。2025年6月に解散したアイドルグループTOKIOの元メンバー、山口達也さんが薩摩川内市で講演しました。講演のテーマは「人生をあきらめない」。アルコール依存症の恐ろしさや自身の心境の変化について語りました。(山口達也さん)「私は現在アルコール依存症者。私が患っているアルコール依存症は完治しないと医師に宣告された。この病気と一生付き合っ