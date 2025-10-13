韓国発の６人組グループ「ＴＷＳ」が４枚目のミニアルバム「ｐｌａｙｈａｒｄ」の発売を記念したショーケースを韓国・ソウル特別市内で行った。「若さと情熱をすべて捧げて全力で取り組もう」という意味が込められたアルバムで、ショーケースではタイトル曲「ＯＶＥＲＤＲＩＶＥ」をパフォーマンス。リーダー・ＳＨＩＮＹＵが「４２（サイ＝ファンネーム）の皆さんといい思い出が作れると思うと、ときめいています」と話した