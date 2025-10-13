サッカー日本代表（世界ランキング１９位）は１４日午後７時３０分から、東京スタジアムでブラジル（同６位）との国際親善試合に臨む。過去２分け１１敗と勝てていない相手から、どうゴールを奪うか。来年のワールドカップ（Ｗ杯）本番の戦い方を占う一戦となる。これまでＷ杯を５度制しているブラジルだが、今回のＷ杯南米予選は５位で突破。対戦経験のある長友（Ｆ東京）は「最強ではないからチャンスはある」とみる。しかし