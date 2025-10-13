エヴァートンが、男子トップチームに在籍するイングランド代表GKジョーダン・ピックフォードとの新契約締結に近づいているようだ。イギリスメディア『スカイスポーツ』が13日に報じた。現在31歳のピックフォードはサンダーランドのアカデミー育ちで、イングランド国内でレンタル移籍を繰り返した末、2017年夏にエヴァートンへ完全移籍加入。1年目から正守護神に君臨しており、公式戦通算326試合に出場している。2017年11月にデ