「ルーキーシリーズ第１８戦」（１３日、まるがめ）西岡顕心（２４）＝香川・１２９期・Ａ１＝が２日目のイン戦敗北のリベンジに成功した。３日目９Ｒは、２コースからジカまくり発動。外艇に差しを許さないスピードターンで圧勝した。開口一番、「２日目のイン戦で逃げられず、すみません」と謝罪。「１Ｍの軌道も完璧だった。出足、ターン回りと操縦性が良くて、道中ですごく乗りやすい」と好感触を示した。１７号機は前