取材に応じる大相撲の大の里（右）、豊昇龍の両横綱＝13日、ロンドン（共同）【ロンドン共同】34年ぶりの大相撲のロンドン公演（15〜19日）に向けて現地入りした大の里、豊昇龍の両横綱が13日、報道陣の取材に応じ、日本相撲協会の看板力士として臨む心境を語った。番付最高位で秋場所覇者の大の里は「さらに相撲が世界的な人気になってほしい」と願った。昨年12月に公演開催が発表された際は、ともに大関だった。大の里は「久