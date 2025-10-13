13日、最終日を迎えた大阪・関西万博。184日間のフィナーレを飾るさまざまなイベントで盛り上がりを見せています。13日午前5時ごろの東ゲート前では、すでに最終日のオープンを待つ大行列ができていました。一方、開場に先立ち、万博のシンボル・大屋根リングの上では、最終日を記念して、万博の関係者が手をつなぎ、1つの輪となって連帯を表す“フレンドシップリング”が作られました。そして午前8時半過ぎ、開場時間が前倒され、