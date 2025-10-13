世界各国が激しい競争を繰り広げる「宇宙ビジネス」。その未来を担う人材を育成しようと、高校生や大学生を対象にした「宇宙教育プログラム」が行われています。10月13日、県営名古屋空港を飛び立った飛行機。機内で座っている学生たちが、突然、プカプカと浮き始めました。体がクルリと回転し、思わず持っていたスマホを手放しますが、床には落ちません。 無重力を体験した高専生：「『これが無重力なんだ』とびっ