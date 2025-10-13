メ～テレ（名古屋テレビ） 東山動植物園で人気のマヌルネコの赤ちゃんの名前が「ノブ」「ヒデ」「ヤス」に決まりました。 東山動植物園は今年5月に誕生したマヌルネコのオス3匹の名前を、3つの候補の中から投票で決めました。 名前は、応募総数約1万4000票のうち、約6300票を集めた「ノブ」「ヒデ」「ヤス」に決まりました。 愛知が生んだ信長・秀吉・家康の三英傑が由来です。 「いい名前だと思う」（来園者）