メ～テレ（名古屋テレビ） サッカーJリーグ・FC岐阜のグッズショップが、無人店舗としてリニューアルオープンしました。 リニューアルしたのは、岐阜市のショッピングセンター「マーサ21」にあるFC岐阜のグッズショップ「ギッフィーのおうち」です。 ここでのグッズ販売はこれまでイベントのある日などに限られていましたが、新たに「無人レジ」を導入することで、