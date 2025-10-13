メ～テレ（名古屋テレビ） 13日に最終日を迎えた大阪・関西万博。会場は大混雑で、ミャクミャクとの別れに涙も。「万博の今後」について、大阪府の吉村洋文知事を番組が直撃しました。 184日間にわたって開催された大阪・関西万博。12日までの一般の来場者数は2529万人となりました。 大人気のアメリカ館は、開場から約10分ですでに「90分待ち」。 中でも人気を集めていたのは、想定以上の人気となった公式キャラク