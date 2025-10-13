福岡市博物館で13日から、ディズニー作品の世界に没入できるイベントが始まりました。九州初上陸の夢の世界です。 ■八木菜月アナウンサー「わーすごい。大きなスクリーンに映像が映し出されていて、まるで映画の世界の中にいるようです。」福岡市博物館で始まったディズニー・アニメーション・イマーシブ・エクスペリエンス。会場では、オープン前からおよそ150人が列をつく