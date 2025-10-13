高松中央高校／喜田未来乃 選手（2022年8月） 新体操の世界三大選手権の一つ、イオンカップ世界新体操クラブ選手権が10日から13日まで東京・渋谷区の東京体育館で開かれ、香川県のエンジェルRGカガワ日中に所属する喜田未来乃選手(19)がシニア個人で総合9位となりました。 イオンカップ世界新体操クラブ選手権はクラブチーム対抗戦で、世界20カ国から22のクラブチームが参戦しています。 喜田未来乃選手は12