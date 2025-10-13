元中日守護神の岩瀬仁紀氏（50）が、元同僚・川上憲伸氏（50）のYouTube「カットボールチャンネル」に出演。現役時代に唯一引き起こした乱闘騒動を振り返った。史上最多の1002試合登板を誇る岩瀬氏の持ち味は制球力。与死球は「30」と極少。それでも乱闘を引き起こしたことがある。2001年7月のヤクルト戦。ロベルト・ペタジーニに対して投じた内角球が死球となった。温厚なペタジーニだが、そのときはキレた。止めに入った