高野山で開かれたフォーラムで、持続可能な社会の実現に向けた課題を議論したJERAの奥田久栄社長（左から3人目）ら産学官の有識者＝13日午後、和歌山県高野町国内発電大手JERA（ジェラ）と三井住友銀行が設立した団体などは13日、産学官の有識者らが持続可能な社会の実現に向けた課題を議論するフォーラムを和歌山県の高野山で開いた。企業が社会課題を解決する視点を一段と重視して事業を展開すべきだといった意見が出た。登