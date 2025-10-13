Photo: mio コーヒー抽出器具を超えて、もはや癒し。今年も参加したスペシャルティコーヒーのイベント『SCAJ』（9月24日〜27日 南1・2ホールは26日まで）で出会い、「おっ！」と目を引いたのが、大定番のコーヒー器具のスケルトンバージョンたち。透け透けになるだけで、そのビジュアルにグッと心を掴まれるんだよなぁ。「エアロプレス」に6色のスケルトンカラーが登場