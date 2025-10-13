ルイ・ヴィトンから、エレガンスと遊び心が融合した新作バッグが登場しました。ファッションジュエリーコレクション「LV ファイヤーワークス」から着想を得た「カプシーヌ」シリーズ、そしてモノグラム・エクリプス キャンバスで仕立てた「サイドトランク」。どちらもメゾンのクラフツマンシップと洗練を感じさせるデザインで、毎日の装いをより華やかに彩ります。あなたの日常をアップデート