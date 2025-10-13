中国税関総署は10月13日、1〜9月の物品貿易額が前年同期に比べ4％増え、33兆6100万元（約713兆円）に達したと発表しました。内訳では、輸出額が前年同期に比べ7．1％増え19兆9500億元（約423兆円）に上り、輸入額は同じく0．2％減少し、13兆6600億元（約290兆円）でした。東南アジア諸国連合（ASEAN）との貿易額は前年同期に比べ9．6％増え、中南米は同じく3．9％増加、アフリカは19．5％増加、中央アジアは16．7％増加しました。