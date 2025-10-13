アイドルグループ「#2i2（ニーニ）」のメンバーの十味（とーみ）さんが、ヤングアニマル（白泉社）20号の表紙に登場しました。【写真】“圧倒的顔面偏差値”と話題の十味さん「永遠の甘い思い出」をテーマに、和の情緒と十味さんの透明感が溶け合うような瞬間を切り取り、ビキニ姿を披露しました。また、#2i2の奥ゆいさんも登場しました。【十味さんプロフィル】長野県生まれ。T149。アイドルグループ「#2i2」の赤色担当。女優業で