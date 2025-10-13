現職の辞職に伴う燕市長選挙が10月12日、告示されました。新人2人が立候補し、一騎打ちとなります。燕市長選挙に立候補したのはいずれも無所属で新人の佐々木剛さん・59歳と佐野大輔さん・41歳です。【無所属・新人佐々木剛候補】「この燕市で生きがいを持ち、楽しめ、希望を持てる安心で安全な暮らしができる街づくりに努めてまいります」大学院を修了後、35年間、金融業界に携わった佐々木さん。海外生活を経験したことからグ