ロッテの秋季練習が13日、ZOZOマリンスタジアムで行われた。今季2022年以来3年ぶりに100試合以上に出場し、打率.286、2本塁打、34打点、20盗塁の成績を残した郄部瑛斗はこの秋、「まず体の部分ですね。体を強くしなきゃいけないので、どれくらいの能力があるのか把握して、まずは自分の限界を知って、疲れた中で自分の体が動くのかとか、自分の動き、疲れた時にこういう動きになるなとかも考えながら。きついなりに考え