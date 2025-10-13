愛知万博皆勤賞！8か国11会場の万博を訪ね、ギネス世界記録にも認定された、万博おばあちゃん、愛知県瀬戸市の山田外美代さん（76）。見事、家族揃って、大阪・関西万博の「皆勤」達成です！ 【写真を見る】“皆勤”達成！ ｢楽しめました！｣ 8か国11会場の万博を訪れギネス認定の万博おばあちゃんは？ 大阪・関西万博最終日 （大石邦彦アンカーマン）「そこまで大阪・関西万博に来させた理由は？」（山田外美代さん）「私