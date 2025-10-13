カープは今月行われるプロ野球ドラフト会議で、創価大学の立石正広内野手を1位指名することを公表しました。立石正広内野手は山口県防府市出身。右打ち右投げの内野手です。一番の魅力は「打撃力」で、大学侍ジャパンでも4番を務めた経験を持ちます。主にセカンド・サードを守り、複数ポジションを守れる点も高く評価されています。他球団からも1位指名が予想される逸材に対し、カープは「誠意を見せたかった」