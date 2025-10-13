豪華寝台列車＝「TWILIGHT EXPRESS 瑞風」が防府駅に停車し始めて1周年を迎え、記念式典が開かれました。記念式典にはおよそ900人が集まり、「TWILIGHT EXPRESS瑞風」を出迎えました。下関駅から京都駅を1泊2日で回る「山陽上りコース」では途中、防府駅と広島の尾道駅に停車していてきょうで1周年を迎えました。防府駅では専用バスに乗り換え、毛利博物館などを訪れることになっています。瑞風の料金は1人およそ40万円から