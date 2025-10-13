あすは1872年に国内で初めて最初の鉄道が開通したことを記念して設けられた「鉄道の日」です。JR徳山駅ではきょう、鉄道に親しんでもらおうというイベントが開かれました。♪「次は紱山～徳山です」JR徳山駅で開かれた「鉄道フェスティバルinとくやま」では様々な催しが用意されました。山陽線を走る車両＝「227系 Red Wing」の運転台の見学会や、鉄道設備のメンテナンスの際に使われる車両のデモンストレーショ