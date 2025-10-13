決勝後半、喜田未来乃のリボン＝東京体育館新体操のイオン・カップ世界クラブ選手権最終日は13日、東京体育館で決勝後半2種目が行われ、個人総合で世界選手権代表の喜田未来乃（エンジェルRG・カガワ日中）は4種目合計101.700点で9位だった。鈴木菜巴（アリシエ兵庫）は10位、白川愛侑子（エンジェルRG・カガワ日中）は14位。タイシア・オノフリチュク（デルギナ・スクール＝ウクライナ）が全種目トップの合計120.300点で優勝