この週末も全国各地でクマによる被害が発生。人気観光地や住宅街などでの出没が相次ぎ、自治体も対応に負われています。お堂や宿などが立ち並ぶ石畳を歩いて行くのは、体長およそ1メートルのクマ。おととい未明、長野市の観光地・善光寺近くで撮影された防犯カメラの映像です。記者「クマは仲見世通りでも目撃されました」観光客「ほんまですの。そらすごいわ」「ここに出るのは考えられない」クマによる被害は、きょうも相次いで