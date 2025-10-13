政府は大阪・関西万博に合わせ、来日した各国の首脳級約５０人、外相級約４０人らとの間で「万博外交」を展開した。日本の首相や外相が訪問する機会の少ない国との関係強化も進め、開催国としての利点を外交面で生かすことに腐心した。「多くの国から要人に来てもらい、２国間関係や国際情勢について意見を交わす機会を得られた」岩屋外相は万博閉幕を控えた１０日の記者会見で、万博外交の成果を強調した。各国要人は自国の