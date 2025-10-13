LUNA SEAのベーシスト、Jが13日、都内で行われた「FENDER EXPERIENCE 2025」に登場し、ベース愛を語った。楽器メーカー、FENDERの祭典。Jの新たなモデル「キングスレッドスパークル」2機種の受注販売がスタートしたばかり。ラメで輝く鮮やかなレッドが特徴で「ラメやスパークル塗装に目がない。70年代の家具やバイクの塗装など、ゾクっときてしまう。ラメフェチです」と笑顔で語った。ベースを始めたきっかけについて「素行が悪か