◆第３８回マイルチャンピオンシップ南部杯・Ｊｐｎ１（１０月１３日、盛岡競馬場・ダート１６００メートル、良）秋のダートマイル王決定戦は１６頭（ＪＲＡ７、岩手６、他地区３）で争われ、４番人気でＪＲＡのウィルソンテソーロ（牡６歳、美浦・高木登厩舎、父キタサンブラック）が直線で抜け出し、後続に４馬身差をつけて勝利。昨年のＪＢＣクラシック（佐賀）に続くＪｐｎ１・２勝目を挙げた。川田将雅騎手は同レース初勝利