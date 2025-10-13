学生３大駅伝の幕開けとなる「第３７回出雲全日本大学選抜駅伝」（１３日、出雲大社前〜出雲ドーム前）は前回王者・国学院大が２時間９分１２秒で２年連続３度目の優勝を飾った。昨季の出雲、全日本を制し、箱根では３位。今年も堂々の?３冠挑戦ロード?を突き進む。勝負の分かれ目は４区だった。辻原輝（３年）が当日エントリーで起用されると、序盤の三つどもえから抜け出し、区間新記録となる１７分２０秒の快走でトップに立