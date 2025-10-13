女子プロレス「マリーゴールド」のスーパーフライ級王者・岩谷麻優（３２）が、スーパールーキー・山岡聖怜（１８）を下し、３度目の防衛に成功した。シングルリーグ戦「ドリーム・スターＧＰ」の公式戦で敗れた聖怜から挑戦を表明され、１３日の東京・後楽園ホール大会で迎え撃った。試合が始まるとグラウンド戦を挑んできた聖怜に翻弄される。さらにスピアーで場外に押し出されてしまい、いきなりプランチャを浴びせられる