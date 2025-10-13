８人組アイドルグループ・ＣＵＴＩＥＳＴＲＥＥＴ（キュースト）が１３日、神奈川・ぴあアリーナＭＭで「ＣＵＴＩＥＳＴＲＥＥＴ１ｓｔＡＮＮＩＶＥＲＳＡＲＹＪＡＰＡＮＴＯＵＲ２０２５『ＣＡＮ’ＴＳＴＯＰＣＵＴＩＥ』」のツアーファイナルを開催した。板倉可奈、梅田みゆ、増田彩乃、桜庭遥花、川本笑瑠、古澤里紗、佐野愛花、真鍋凪咲の８人組で、昨年「かわいいだけじゃだめですか？」が大ブレークし