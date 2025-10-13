冬に兵庫県で開かれる全日本高校女子サッカー選手権大会。 全国への切符をかけた県大会の決勝戦が、きょう13日、南さつま市で行われました。 決勝は、前回の全国大会で準優勝した赤の神村学園と青の鳳凰が対戦。 試合が動いたのは前半20分。攻める神村はゴール前のスルーパスを原口が決め先制します。後半も神村が攻め続け、33分には濱砂のミドルシュート。39分には山野が相手に囲まれながらも冷静に