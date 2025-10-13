各地に大きな爪痕を残した霧島・姶良集中豪雨から2か月が過ぎ、被災地も実りの秋を迎えました。 被害を受けた鹿児島県姶良市の田んぼでも、稲刈りがありました。 （記者）「8月の豪雨で大きな被害を受けた姶良市北山上集落の田んぼです。実りの秋を迎え、集落の人が集まって稲刈りが行われています」 姶良市北部の山間にある北山上集落です。 集落を流れる山田川が氾濫し、川沿いにあった土手が流され、こちらの田んぼは壊滅