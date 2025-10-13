全米企業エコノミスト協会（ＮＡＢＥ）成長見通し上方修正、雇用増はペース鈍化 全米企業エコノミスト協会（NABE）の調査によると、２０２５年と２０２６年の米国経済成長率見通しがそれぞれ１．８％増に引き上げられた。これは企業投資の改善が背景にある。一方、雇用者数の増加は鈍化が続き、今年は月平均６万人と予想されている。 これを受けて米金融当局は２０２５年末までに追加で０．２５ポイントの利下げ、