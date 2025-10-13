成田国際空港会社（ＮＡＡ）が、成田空港で働く人たちにスポットライトを当てたショートドラマの制作に取り組んでいる。近い将来の空港拡張に伴う人材確保が目的だ。スマートフォンでＳＮＳから気軽に視聴できる「縦型ショートドラマ」を通じて、若者世代に空港との接点をつくり、働く魅力を発信する。（竹田淳一郎）ＮＡＡが映像制作で人材確保策を行うのは、昨年５月から劇場などで公開された短編映画「空の港のありがとう」