公明党の連立離脱表明から3日がたち、高市氏の首相選出か、それとも政権交代か。首相指名選挙を控えて慌ただしくなってきています。これまで与党が過半数を持っていた時は、野党の存在は文句を言うだけの存在と見られていましたが、今、与党過半数割れの中では、野党が責任ある政治の当事者になりました。そんな中、“あの人”に話を聞きました。この3連休、地方行脚を重ねたのは渦中のこの人。次の総理は誰になるのか、注目が集ま