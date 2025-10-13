清楚でやさしそうな人に見えて、実は化けの皮が剥がれるととんでもない危険人物だった、なんてこともあるようです。そんな人がママ友にいたらと思うと怖いですよね。今回は、男好きなママ友の誘惑に夫がまんまと引っかかった話をご紹介いたします。料理のおすそ分け「近所のママ友が、人の夫を誘惑するとかで噂になっていました。うちの夫とは関わることもないし大丈夫だろうと思ってたけど、ある日仕事から帰ってきた夫がそのママ