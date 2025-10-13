日本代表が13日、キリンチャレンジカップ・ブラジル戦(14日)の前日練習を試合会場の味の素スタジアムで行った。冒頭15分間が報道陣に公開され、合宿序盤に別メニュー調整が続いていたMF久保建英(ソシエダ)を含む25人全員が参加。久保は痛めていた左足首を厚めのテーピングで補強し、元気な様子でウォーミングアップを行っていた。前日練習に合流したMF久保建英(ソシエダ)左足首には分厚いテーピングが巻かれていた森保一監督