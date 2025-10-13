日本代表の森保一監督が13日、キリンチャレンジカップ・ブラジル戦(14日・味スタ)の前日会見に出席し、左足首の負傷で10日のパラグアイ戦(△2-2)を欠場していたMF久保建英(ソシエダ)について「時間を限定し、プレーしてもらいたい」と起用法を明かした。久保は9月6日にアメリカで行われた国際親善試合メキシコ戦(△0-0)で左足首を負傷。所属先のソシエダに戻った後も痛みが残っており、ラ・リーガ全5試合に出場し続けながらも