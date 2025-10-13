自民・公明の連立解消で国政が揺れるなか、注目の人物が広島入りしました。次の衆院選をにらんだ動きが早くも始まっています。広島市内の商店街に集まった多くの人。その視線の先には…。街頭演説などで全国を回っている国民民主党の玉木雄一郎代表です。首相指名選挙のゆくえが注目されるなか、他党との連携について、こう語りました。■国民民主党 玉木雄一郎 代表「私が首班指名の有力候補だと挙げていただいているのは大変あり