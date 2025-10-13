海上自衛隊呉基地には、焼きガキや細うどんなど呉のご当地グルメが勢ぞろいしました。中でも大行列となったのが、呉市内の飲食店が提供する「呉海自カレー」です。２２種類の中から４つ選び食べ比べができるバイキングが人気を集めました。■来場者・女の子「とてもおいしいです」■来場者・男性「このバターチキンカレーがおいしかったです。（基地に入るのは）やっぱり特別な感じがして楽しいです」１３日はお