カープファンが来シーズンの優勝を願い、カープゆかりの記念碑を心を込めて磨き上げました。真っ赤な一団が取り組むのは、ひろしまゲートパークの「勝鯉の森」にある優勝記念碑などの清掃です。25年ぶりのリーグ優勝を果たした2016年に始まり、10回目となるきょうはおよそ60人が参加しました。■女の子「たのしいです。優勝したところが見たいです」■男性「ことしはもう早く寂しい結果になっ